Pradè: “Mercato oculato, chi doveva partire è andato. La squadra è forte”

Conferenza stampa di fine mercato per il ds della Fiorentina, Daniele Pradè.

Queste le sue parole e la sua analisi sul calciomercato dei viola: “I nuovi acquisti sono già a disposizione di Prandelli. Dovranno trovare una forma fisica migliore ma non ci verrà molto tempo. Quella relativa a Kokorin è un’operazione per il presente e per il futuro, visto il contratto di 3 anni e mezzo. Non avevamo giocatori con queste caratteristiche: per l’attacco abbiamo puntato su Vlahovic e puntiamo fortemente anche su Kouame, che aveva tante richieste ma che non abbiamo voluto cedere. Abbiamo scelto sia lui che Malcuit e ci crediamo tanto”.

Mercato diverso: “Un anno fa dovevamo riparare alcune situazioni, quest’anno no. Siamo una squadra competitiva nei singoli, c’è delusione per i risultati ma i nostri calciatori sono forti e possiamo puntare tanto su di loro anche in futuro. Lirola chiedeva di giocare e lo abbiamo ceduto. Duncan lo stesso. Cutrone non trovava spazio e ha chiesto di andare via. Guardiamo anche al futuro, per Malcuit decideremo insieme dopo i prossimi 4 mesi”.

Sui rinnovi di Milenkovic e Vlahovic: “Ne stiamo parlando, sono situazioni che affronteremo ma in questo momento dobbiamo pensare solo al campo. La squadra sta rispondendo, a volte arrivano ottimi risultati, altre meno. Pensiamo solo a giocare”.

Su Brancolini: “Abbiamo preso un terzo portiere di esperienza, un professionista che conosciamo bene e Brancolini crescerà giocando in Primavera”.

Ribery ha aperto alla permanenza in viola: “Sia io che Barone abbiamo parlato con tutti coloro che hanno i contratti in scadenza ma adesso dobbiamo pensare solo al campo. Poi vedremo le varie situazioni in maniera singola. Però non ora”.

Foto: Twitter Fiorentina