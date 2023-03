Pradè: “Mandragora conquisterà i tifosi viola. Con il Sivasspor sarà una battaglia”

Il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola dopo la vittoria contro la Cremonese: “Oggi è stata una partita difficile. Faccio i complimenti alla coppia centrale di difesa e a Sirigu. Ci portiamo avanti con questo entusiasmo, quando vinci, ovviamente, le cose vanno meglio. Il campionato italiano è stranissimo, non ci sono mai partite facili. Basta guardare l’Inter a La Spezia venerdì”.

Poi ha proseguito parlando di Rolando Mandragora: “Lo conosco benissimo da molti anni. Sono sicuro che conquisterà tutto il popolo viola. Sono contento per lui, anche per il gol. All’inizio ha sofferto un po’, ma adesso è tutta un’altra situazione”.

Infine, sul ritorno in Conference contro il Sivasspor: “Sarà un’altra battaglia, ci dobbiamo far trovare pronti. Ultimamente la squadra ci ha dato risposte positive, perciò andiamo in Turchia con la voglia di far bene”.

Foto: Twitter Fiorentina