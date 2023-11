Pradé: “La sconfitta con la Lazio è stata pesantissima. Ma la squadra è in salute”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola.

Queste le sue parole: “Ci serviva tantissimo questo supporto da parte dei nostri tifosi. Vederli qui è fantastico, li ringrazio. La sconfitta di lunedì è stata pesantissima, perché perdere così fa molto male. Questo però ci motiva, adesso ci aspetta una gara importantissima. I giocatori devono restare sereni, non devono pensare troppo al match e devono continuare a fare ciò che stanno facendo. Abbiamo sempre fatto delle buone gare, tranne che con Empoli e Inter. La squadra si sta esprimendo e il mister lo sa”.

Sul Viola Park: “È qualcosa di eccezionale, quando ci entri ti dà sempre qualcosa di nuovo. Il presidente Commisso e Chaterine sono contentissimi. Barone passa da una parte all’altra, è la nostra casa e sono convinto che anche i tifosi vedano qualcosa di diverso qua dentro. La squadra ci darà tante soddisfazioni”.

Su Milenkovic: “È un pilastro per noi. Ha fatto tanto per la Fiorentina, così come noi per lui. Ha rinunciato ad altri club pur di restare a Firenze. Ha tutta la nostra fiducia e stima, è uno dei nostri capitani”.

Foto: twitter Fiorentina