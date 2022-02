Pradè: “La differenza non la fa un singolo, ma il gruppo. Ottima reazione alla sconfitta con la Lazio”

Daniele Pradè , ds della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del suo club dopo la vittoria con l’Atalanta in Coppa Italia. Questo il commento del dirigente dopo il passaggio di turno della sua squadra: “La partita di stasera ci ha fatto capire che la differenza non la fa un calciatore ma un gruppo. 55 persone che partono per una trasferta, dai fisioterapisti ai dirigenti: stasera sono particolarmente felice. Queste partite contro squadre così forti e insieme da altri anni, se contiamo che il nostro percorso è partito da luglio e di strada ne dobbiamo fare, portano una grande gioia. Abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissimo livello, fossimo stati più killer potevamo stare 2-0. Poi hanno fatto un gol bellissimo e sono bravissimi, ma anche noi siamo contenti della nostra scelta: il mister è bravissimo. Stanotte ce la godiamo, domani dobbiamo già pensare allo Spezia e rivincere in campionato. Con questo spirito possiamo fare tante cose”.