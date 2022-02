Pradè: “Italiano è una persona seria. Non meritava quelle offese. Abbiamo sbagliato anche noi la comunicazione”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: “Mi sono sentito in dovere di parlare di Italiano. E’ stata una serata surreale. Ci sta che un po’ ti prendano in giro, ma la situazione di Italiano è stata sbagliata per la comunicazione. Appena noi ci siamo sentiti col suo agente, lui già non voleva più essere l’allenatore dello Spezia. È una persona seria che ha sofferto per tutto quello che ha letto e quello che ha vissuto oggi. Era doveroso spendere due parole per lui. L’errore è stato fatto dall’inizio da parte nostra e sua, dovevamo essere più chiari fin dall’inizio”.

Sulla classifica: “Noi abbiamo detto sempre una cosa: sono stati anni difficilissimi, anche con scelte sbagliate, questo è il nostro anno zero. Dovevamo riportare la gente allo stadio con entusiasmo, vincere più partite possibili e costruire il futuro. Lavoro con un allenatore molto facile, è leggibile per quanto riguarda i giocatori da acquistare. Questo ti toglie un sacco di lavoro e agevola il nostro operato”.

Foto: Twitter Fiorentina