Pradé: “Incontro con Bonucci casuale. Nessuna trattativa in corso”

Daniele Pradè e Leonardo Bonucci si sono incontrati oggi in un locale a Forte dei Marmi. Il direttore sportivo della Fiorentina, però, fa sapere le motivazioni di questo incontro tra i due: “Oggi ero a pranzo a Forte dei Marmi con la mia famiglia e, tra tante altre persone, ho incontrato anche Leonardo Bonucci, l’incontro è stato assolutamente casuale e non c’è nessuna trattativa in ballo. Ci siamo salutati come professionisti di questo sport, ma non c’è stato altro”.

Foto: twitter Fiorentina