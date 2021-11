Pradè: “Il rigore si poteva dare. C’è molto rammarico”

Daniele Pradè ha commentato al sito ufficiale della Fiorentina la sconfitta contro la Juventus: “Eravamo padroni del campo, poi l’espulsione ci ha messi in difficoltà come è normale che sia. A quel punto è uscita fuori la Juventus, però tranne che per la traversa di Chiesa non abbiamo sofferto. Abbiamo fatto una grandissima gara, complimenti ai ragazzi e al mister. Però ce ne torniamo a casa con zero punti ed una grande sofferenza, c’è molto rammarico e grande dispiacere per tutti. Quando l’episodio di fine primo tempo è stato rivisto ero convinto che l’arbitro desse il rigore, però è andata così. Il rigore si poteva dare, il fallo di mano c’è ma l’arbitro ha deciso per l’involontarietà”.

FOTO: Twitter Fiorentina