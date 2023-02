Pradé: “Il gol annullato è inspiegabile. L’UEFA ci deve delle spiegazioni”

Daniele Pradé ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in casa con il Braga.

Queste le sue parole: “Abbiamo superato il turno contro una squadra forte e abbiamo iniziato bene, dopo aver preso due gol in pochi minuti con due prodezze balistiche da parte loro che giocano un ottimo calcio e abbiamo mostrato il nostro carattere, siamo usciti fuori e l’abbiamo ripresa avendo un sostegno incredibile da parte della Curva che voglio ringraziare personalmente. Domani aspettiamo il nostro prossimo avversario e poi subito testa subito testa a Verona perché le cose vanno bene nelle competizioni ma stiamo faticando in campionato e vogliamo riprenderci anche lì”.

Sulla reazione: “Non era facile però la gara l’abbiamo approcciata, non è che siamo stati passivi. Dopo i gol subiti c’era il rischio di fare una partita completamente diversa, invece faccio i complimenti ai ragazzi hanno affrontato quel momento, che era un momento delicato della partita”.

Sul gol annullato: “Oggi faremo giurisprudenza su questo perché non era mai successo in nessuna gara ufficiale, penso FIFA, ed è inspiegabile. Adesso può darsi che la UEFA ci dia delle spiegazioni. Ma anche successivamente c’è stata la ripartenza dopo un giallo, quando l’arbitro è obbligato a riprendere il gioco con il fischio e non può succedere quello che è successo”.

Foto: twitter Fiorentina