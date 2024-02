Pradè: “Era un momento difficile ma questa vittoria la volevamo a ogni costo. Tutti contenti per Kayo”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola per commentare la vittoria, decisiva per la zona Europa, di ieri sera contro la Lazio: “Era un momento difficile ma questa vittoria la volevamo a tutti i costi. lo stadio stasera come al solito era una bolgia. Contento per Commisso e per i tifosi. Doppia vittoria sia noi che la primavera. Stasera bella serata per il presidente con sua moglie alla quale faccio gli auguri di compleanno.”

Primo gol in Serie A per Kayode. “Tutti contenti per Kayo. È il nostro bambino, lo curiamo e lo preserviamo. Per lui sarà un’emozione che non dimenticherà facilmente.”

La partita di Belotti? “Il Gallo è un guerriero ti porta positività. Mi piace dire che all’interno dello spogliatoio a fine primo tempo non c’era depressione ma voglia di vincere e rabbia. Voglia di andare dentro e vincere la partita. Si capisce qui che una squadra si sente forte.”

Foto: Twitter A.C. Fiorentina