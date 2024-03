Pradé: “E’ un pugno nello stomaco. Non ci gira un episodio a favore”

Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Roma.

Queste le sue parole: “Non è dispiacere, è una delusione enorme, un pugno allo stomaco. Abbiamo fatto una partita incredibile contro una squadra in forma strepitosa, un gol di vantaggio alla fine del primo tempo era il minimo. E’ logico che abbiano una reazione nel secondo tempo, ma il gol preso al 95° annulla tutto, un peccato. Rigori sbagliati? Col Parma e col Bologna abbiamo fatto 5 su 5, poi dopo sono arrivati errori determinanti. Oggi ci troviamo con una situazione di classifica che poteva essere completamente differente perché prendevamo punti su Atalanta, Bologna e Roma. Secondo giallo a Mancini? La partita sarebbe stata tutta un’altra, ma il vero rammarico è il gol subito alla fine della partita. Non parlo di sfiga, ma non ci gira nemmeno niente a favore. Potevamo avere tanti punti in più, li abbiamo persi in maniera rocambolesca”.

Foto: twitter Fiorentina