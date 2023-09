Pradè: “Domani parlerò con Nzola, dobbiamo stargli vicino. Se si sblocca, non si ferma più”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club al termine della partita pareggiata in casa del Frosinone: “Speriamo che su Biraghi non sia nulla, sennò saremo corti nel ruolo. Il capitano ha la caviglia gonfia, domani faremo gli accertamenti. Abbiamo prodotto tanto oggi ma esci con rammarico. La Fiorentina dovrebbe essere abituata a vincere queste partite, noi dobbiamo fare questo step di cinicità. Se vuoi essere una grande squadra e produci così tanto il primo tempo devi chiudere la partita.

Poi ha proseguito parlando di Mbala Nzola: “Il mio pensiero va a Nzola, gli manca il gol e questa situazioni non lo rende sereno. Dobbiamo stargli vicino. Sono convito che sia un giocatore forte e spero che arrivi presto il gol. Abbiamo la fortuna di avere più soluzioni. Nzola dà l’anima e lotta su ogni pallone. Domani ci parlerò, perché nel momento in cui si sblocca non si ferma più”.

Infine sul Viola Park: “Di questo siamo felicissimi. La famiglia Commisso ha fatto qualcosa di incredibile e siamo contenti di poterlo far vedere a tutti. Dal Viola Parka vorremmo una crescita importante dei nostri giovani e l’obiettivo è creare l’identità Fiorentina”. E sul Cagliari: “Le partite sono tutte difficili. A Frosinone ha perso sia l’Atalanta che il Sassuolo. Oggi ci portiamo via il primo tempo fatto, ma rammarico è la parola giusta”.

Foto: Instagram Fiorentina