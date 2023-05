Pradè: “Delusione cocente, perso per due episodi. Abbiamo le caratteristiche per vincere la Conference”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Mediaset’ dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Resta una delusione cocente, ma un’ottima prestazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per andare a vincere la Conference, abbiamo perso per due episodi. Davanti avevamo una squadra di campioni, ma abbiamo sempre fatto la nostra partita”, ha detto Pradè che prosegue. “Ora la testa dobbiamo rimetterla a posto perché i giocatori staranno male come noi.

Ma abbiamo la convinzione di poter fare bene: questa è una squadra che esprime tanto, i primi 30 minuti sono stati quasi perfetti e poi abbiamo preso gol su una ripartenza. La differenza l’hanno fatta due episodi. Essere soddisfatti è una parola grande, una sconfitta non ti lascia soddisfatto, ma da dirigente dobbiamo prendere il bene e spiegare ai ragazzi che per diventare vincenti ci sono percorsi da portare avanti”.

Foto: Fiorentina Twitter