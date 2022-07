Pradè conferma: “Praet, mai trattato. Gollini senza scambi”

Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa durante il primo giorno di raduno della Fiorentina. Tante le tematiche toccate dal direttore viola in chiave mercato. Partiamo dal capitolo Dennis Praet. Come vi avevamo anticipato il 30 giugno, il centrocampista ex Torino e di proprietà del Leicester non è mai stato trattato dai viola: “Non abbiamo mai trattato Praet“. Chiudendo così le voci che stavano circolando negli scorsi giorni su un’imminente offerta da parte della Fiorentina ai Foxes. Successivamente, ha parlato anche di Christian Kouamé. Il direttore ha confermato quanto vi avevamo raccontato sempre il 30 giugno, il giocatore rientrante dall’Anderlecht non è mai stato coinvolto in nessun tipo di scambio ed in particolar modo nella trattativa che porterà Gollini alla Fiorentina: “Aspettiamo Gollini, speriamo di chiudere nel weekend ed averlo a disposizione il prima possibile. Kouamè non è mai stato coinvolto in nessuno scambio“.

