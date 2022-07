Pradè chiarisce l’addio di Torreira: “Scelta condivisa con Italiano. Puntiamo su Amrabat”

Tanto aveva fatto discutere l’ambiente fiorentina l’addio di Lucas Torreira alla Fiorentina. Il direttore Daniele Pradè ha chiarito la trattativa che ha portato la separazione dal centrocampista uruguaiano: “Il calciatore è stato fortemente voluto da me alla Fiorentina, ci avevo lavorato alla Sampdoria due anni e mi dava certezze tecniche. Era quello che serviva in quel momento, per questo il ragazzo va ringraziato. Però personalmente l’ho chiamato ai primissimi di aprile, e ho detto che per fare il prestito con diritto di riscatto abbiamo dovuto mettere una somma di 15 milioni per non fare minusvalenza. Quindi abbiamo accordato un contratto da 2,75 milioni per 4 anni, poi ad aprile lo chiamiamo per proporgli un quinquennale e in caso di un contratto del genere lo vedi come nuova possibile bandiera. Lo vedo come un percorso lungo e gli offriamo 2,5 milioni per 5 anni, che sono 12,5 milioni invece di 11. E lì c’è stata una chiusura netta da parte dell’agente e sua, e quando inizi così qualcosa cambia. L’ultimo mese e mezzo poi ci ha detto un’altra cosa importantissima, cioè che Amrabat ha dato garanzie giocando da grande. Ha fatto capire al nostro allenatore che potessimo utilizzare un play pure con altre caratteristiche, a patto che fossero congeniali. A quel punto la scelta è diventata completamente tecnica e condivisa con Italiano. Ci siamo detti di scegliere Amrabat al posto di Torreira“.

Foto: sito ufficiale Fiorentina