Pradè: “C’è grande amarezza, ma a Montella non possiamo dire niente”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in mixed zone dopo il pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “C’è una grande amarezza perché avevamo fatto una prestazione da squadra, di carattere, di lotta, di sudore. Quello che volevamo contro una grande squadra che gioca insieme da tanto tempo e ha tanti campioni. Ribery? Ha fatto un gol incredibile, è un campione. Prendo la prestazione di squadra, la compattezza, la voglia di non mollare mai e di lottare con le unghie e con i denti. Montella? Dopo una prestazione del genere non si può dire niente all’allenatore. Ha fatto quello che doveva fare. Per fortuna si gioca subito, così possiamo non pensarci. Purtroppo in questo momento non ci gira bene”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina