Pradè: “Cabral migliorerà ancora, può darci tanto. Ikoné? Ha avuto un problemino che lo ha fermato”

Le difficoltà dopo la sosta?

“Lo dicevamo col mister prima della gara: queste partite le giocano il carattere perché abbiamo fatto un allenamento al completo venerdì. Ieri ha grandinato e abbiamo fatto solo 20 minuti… Ma la squadra ha fatto un’ottima prestazione: sono contenti anche Commisso e Barone perché cominciamo a raccogliere del lavoro fatto fin qui”.

Come valuta la gara di Cabral?

“Ha fatto 95 minuti come un calciatore che non aveva mai giocato in questa squadra. Migliorerà ma è stato sempre presente, è molto fisico ed il tempo ci aiuterà per lui come per Ikoné. Peccato perché Jonathan ha avuto un problemino fisico altrimenti sarebbe stato della gara. Sono contento per il presidente che si sta riprendendo quello che avevamo lasciato indietro. Ma lui come tutti noi guardiamo avanti, cercheremo sempre di migliorarci”.