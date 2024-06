Pradè: “Amrabat lo terrei, ma penso che lui voglia rimanere in Premier. Biraghi e Bonaventura? Vediamo”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato di alcuni movimenti di mercato in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Dal Manchester United non abbiamo avuto nessuna risposta. Se mi chiedi se lo terrei, direi di sì, ma non mi sembra quello che ha nella testa Sofyan. Siamo andati più volte da lui a Manchester, ma è in Premier e penso che lì voglia rimanere”.

Sarà addio con Biraghi e Bonaventura? “Sono situazioni differenti, siamo contentissimi di tutti e due. Però una cosa è un calciatore sotto contratto e un’altra quello in cui devi fare un altro contratto. E questo dobbiamo vederlo con l’allenatore”.

