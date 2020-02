Pradè: “Alla mia Fiorentina chiedo solo di essere un po’ più leggera, un po’ più intraprendente”

Il diesse della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato a margine della sconfitta contro l’Atalanta.

“Oggi abbiamo perso contro una squadra forte che gioca da cinque anni insieme: ci sta di perdere coi nerazzurri in questo momento. Alla mia Fiorentina chiedo solo di essere un po’ più leggera, un po’ più intraprendente. Su questo lavoreremo da qui alla fine del campionato. Abbiamo tanti giovani che devono crescere. Da domenica avremo a disposizione Duncan, tornerà Caceres. Siamo in costruzione, ma dobbiamo fare punti per non ricadere nella situazione di prima. Serve uno scatto mentale”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina