Pozzo: “Deulofeu? Difficile trattenerlo, ma per ora non è arrivata l’offerta giusta”

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha concesso una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando di alcuni passaggi di calciomercato.

Queste le sue parole: “La squadra? Sono convinto che sia ottima. Beto ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, è difficile, ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Quindi è con noi”.

Foto: twitter Udinese