Pozzo: “Crediamo molto in Luca. Il compito dell’Udinese è scoprire talenti e lanciarli”

Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato ai canali ufficiali del club, sul momento dei friulani.

Queste le sue parole: “Il ruolo dell’Udinese è sempre stato quello di scoprire talenti. Non possiamo andare a prendere già campioni formati, li dobbiamo far crescere in casa. Abbiamo in rosa dei giovani di grande prospettiva come Lucca a cui va dato tempo per maturare. In lui ci crediamo molto, sono sicuro che superato questo mese difficile decolleremo”.

Pozzo parla anche di Cioffi: “È bravo, è un motivatore. Ha una mentalità internazionale, parla le lingue e questo è importante in una squadra come la nostra con giocatori che arrivano da tutto il mondo. Sta indirizzando bene il lavoro. Questi incidenti di percorso come quello di ieri ti fanno perdere punti in classifica ma credo che li superiamo tranquillamente”. Foto: sito Udinese