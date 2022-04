Poulsen: “Contro l’Atalanta partita importantissima, vogliamo vincere l’Europa League”

L’attaccante del Lipsia Yussuf Poulsen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro l’Atalanta, in programma domani: “Sarà una partita importantissima, io non ho mai giocato una semifinale di Europa League. Mi piacerebbe farlo per arrivare fino in fondo e vincere la competizione. Bisognerà fare attenzione, se giochiamo bene sarà una partita fantastica, siamo convinti di poter fare meglio rispetto all’andata”.

Il calciatore commenta l’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions League: “Non è una novità, è già successo negli anni precedenti. Nelle coppe ci sono sempre casi di esclusioni eccellenti, siamo consapevoli che in Europa tutto può succedere“.

Sul connazionale Joakim Mæhle, assente per un’operazione: “Non ho parlato con lui, mi dispiace non poterlo sfidare visto che siamo anche compagni nella Danimarca”.

Foto: Twitter Danimarca