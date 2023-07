Pouille (dg Lens): “Non ci saranno partenze in difesa”

Kevin Danso resta al Lens? Della questione ne ha parlato il direttore generale del club francese, Arnaud Pouille, che dopo il rinnovo del portiere Brice Samba ha annunciato che la difesa non sarà più toccata. Intervenuto ai canali ufficiali del club, il direttore generale francese ha dichiarato: “La spina dorsale difensiva della squadra resterà stabile e particolarmente solida in quanto non ci saranno partenze“. Pur senza citarlo, dunque, il dirigente del Lens ha lasciato intendere che il difensore austriaco seguito dal Napoli almeno per questa estate non si muoverà.

Foto: Twitter Lens