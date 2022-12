Potter su Ziyech: “Chelsea squadra di campioni. Ho fiducia in lui, spero sia paziente”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha così parlato di Hakim Ziyech, dopo il Mondiale da protagonista con il Marocco: “Prima della Coppa del Mondo partiva sicuramente dietro alle gerarchie degli attuali 11 titolari, ma anche partendo dalla panchina è sempre stato coinvolto. Conosciamo le sue qualità, le ha mostrate in Qatar benissimo. Si possono dire molte cose ma al Chelsea c’è sempre una schiera di campioni pronti a scendere in campo, ho fiducia in lui e spero sia paziente”.

Foto: Twitter Chelsea