Potter su Jorginho: “Operazione favorevole per tutti, gli auguro il meglio”

L’allenatore del Chelsea, Graham Potter, ha parlato dell’addio di Jorginho in conferenza stampa. Il centrocampista italiano si è trasferito all’Arsenal di Arteta. Il commento del tecnico: “Nei quattro mesi in cui ho lavorato con lui è stato fantastico, una grande persona. Ha fatto cose importanti per il club. A volte vanno prese delle decisioni, la situazione contrattuale lo ha portato a prendere in considerazione ogni cosa per garantire qualcosa in più a lui e alla sua famiglia. È stata una di quelle situazioni favorevoli per tutte le parti in gioco, ovviamente dal mio punto di vista gli auguro ogni bene. È un grande professionista e una persona eccezionale”.

Foto: sito ufficiale Arsenal