Potter ritrova il Brighton: “Sarà stupendo tornare in un posto dove ho vissuto 3 anni fantastici. Se sono al Chelsea ora è grazie a questa esperienza”

Graham Potter, tecnico del Chelsea, si agginge ad affrontare il Brighton di De Zerbi. squadra con cui ha costruito un vero e proprio miracolo, con 3 stagioni straordinarie, prima della chiamata del Chelsea a stagione in corso.

Queste le parole del tecnico: “Per me sarà speciale tornarci, lì ho trascorso tre anni felici, non vedo l’ora. A volte la vita ti offre delle opportunità e sta a te coglierle o meno. Poter guidare il Chelsea è stata una fantastica occasione per me e il mio staff, il tempismo non è stato ottimo per nessuno, ma a volte succede. Poter lavorare qui era una proposta troppo buona per essere rifiutata. Non so come si comporterà la gente nei miei confronti, la maggior parte di tifosi del Brighton con cui ho parlato mi ha trasmesso supporto e gratitudine. Però non sono ingenuo, so che non può valere per tutti”.

Foto: sito Chelsea