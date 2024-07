Potter pronto a tornare in pista: “Pausa giusta per rigenerarmi. Ora aspetto l’occasione giusta”

Graham Potter, dopo oltre un anno, è pronto a tornare in pista e su una panchina. Il tecnico, che aveva ben fatto al Brighton, per poi passare al Chelsea, è fermo da aprile 2023.

Intervistato da Sky Sports uk, il tecnico è pronto a una nuova esperienza: “Ho avuto una grande pausa. Il viaggio da dove ho iniziato a dove ho finito non è stato gratuito. Trasferirsi in tre Paesi, con una famiglia giovane e tutto ciò che comporta essere un manager di calcio. È stato importante per me prendermi una pausa, riflettere e rigenerarmi. È stato un buon momento per guardare ad altre cose, altri sport, altre squadre e visitare luoghi. Mi sento davvero pronto, davvero entusiasta di tornare quando arriverà l’occasione giusta. CT dell’Inghilterra? Non è il momento per parlarne, cerco un’occasione e un progetto avvincente”.

Foto: sito Chelsea