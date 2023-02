Potter: “Primo tempo equilibrato. Il gol preso a freddo nella ripresa ci ha tagliato le gambe”

Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha così parlato dopo la sconfitta contro il Tottenham in Premier: “Nel secondo tempo abbiamo preso subito gol e ci ha tagliato le gambe. Nel primo tempo, invece, è stata equilibrata. Essere andati sotto è stato un disastro, abbiamo cercato di reagire ma non ci siamo riusciti contro un Tottenham che difendeva a 5 e poi ripartiva. Potevamo di certo fare meglio, quando prendi gol c’è sempre qualcosa che si può migliorare. C’è delusione perché nel primo tempo non era andata così male ma il gol a inizio ripresa ci ha tagliato le gambe”.

Foto: sito Chelsea