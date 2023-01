Potter: “Pareggio giusto, complimenti al Forest. Ma la nostra prestazione è stata pessima”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha così parlato al termine della gara pareggiata contro il Nottingham Forest: “Un punto combattuto contro una squadra che ha giocato bene. Merito a loro che hanno sfruttato l’atmosfera dello stadio di casa, soprattutto nel secondo tempo. La nostra prestazione non è stata sufficiente per conquistare i tre punti. Quando eravamo in controllo della partita non abbiamo fatto un giro palla abbastanza rapido, poi abbiamo perso il controllo del match e abbiamo sofferto un po’. Loro hanno avuto delle occasioni nella seconda parte del secondo tempo, ma penso che sarebbe stato troppo se avessero conquistato i tre punti”.

Cosa è mancato oggi? “Come detto, quando siamo stati in controllo non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo fatto girare palla rapidamente, abbiamo fatto pochi movimenti giusti. Abbiamo sofferto in alcune zone del campo e in alcuni aspetti della gara. E’ stata una partita difficile, ce lo aspettavamo, ma sicuramente dovevamo fare di più. Merito al Forest per quello che hanno fatto, ma c’è un po’ di delusione per il livello della nostra prestazione, non sufficiente rispetto a quello che volevamo fare”.

Foto: sito Chelsea