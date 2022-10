Potter: “Koulibaly assente domani. Una vittoria ci darebbe il primo posto, dobbiamo dare il massimo”

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Salisburgo.

Queste le sue parole: “Ci aspettiamo un’altra partita difficile domani sera, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Come sta Koulibaly?

“Non è un infortunio grave, ma domani non sarà con noi, è troppo presto. Speriamo che possa tornare ad allenarsi fra mercoledì e giovedì”

Ruben Loftus-Cheek?

“Mi ha impressionato, sia dentro che fuori dal campo. È un giocatore umile, vuole imparare e migliorare. Ha grande qualità e grande fisicità”

Una vittoria contro il Salisburgo permetterebbe di conquistare il primo posto matematico

“Sarebbe davvero bello. Noi vogliamo sempre vincere, sarà un test importante”.

Raheem Sterling deve fare qualcosa di più?

“Penso che sia più una cosa di squadra. Dobbiamo cercare di fare meglio come squadra, migliorare il nostro gioco offensivo come squadra, in questo modo i singoli potranno fare meglio”.

