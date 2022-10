Potter: “Kanté sta migliorando, out Mendy. Aubameyang? Non vedo l’ora di lavorare con lui”

Finita la sosta dedicata alle Nazionali, per il Chelsea adesso è tempo di risalire la china sia in campionato, dove la vetta è già distante sei lunghezze, sia in Europa dove i blues sono al momento ultimi nel proprio girone. Il primo ostacolo, comunque, si chiama Crystal Palace ed è proprio il tecnico dei blues, Graham Potter, a presentare la sfida facendo anche il punto sugli infortunati: “Kanté sta andando bene per quanto riguarda la sua riabilitazione. Si è allenato in campo con la squadra, ma non tutta la seduta. Cucurella è un po’ malato e anche Chukwuemeka, mentre Mendy è un po’ più avanti, ma non ha avuto abbastanza tempo per essere coinvolto nel weekend. Forse la prossima settimana rientrerà. A parte questo sono tutti in forma”. Capitolo Aubameyang: “Non vedo l’ora di lavorare con lui. È un bravo ragazzo, concentrato, vuole giocare, vuole segnare. Non ha nulla da dimostrarmi e non c’è niente di negativo su di lui. Ho un grande rispetto per questo”.

Foto: sito Chelsea