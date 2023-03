Potter: “Il Chelsea darà il massimo, vogliamo i quarti di finale. Joao Felix? Molto contenti di lui”

Graham Potter, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Si parte dall’1-0 in favore della squadra tedesca: “Sarà una grande partita, ci aspetta una serata speciale a Stamford Bridge. Noi non vediamo davvero l’ora. Abbiamo pensieri positivi, vogliamo vincere contro un avversario davvero di prim’ordine. Per noi e per la società è importante raggiungere i quarti di finale, daremo il massimo”.

Sugli infortunati: “Prenderemo una decisione domani su James. In squadra poi c’è anche Pulisic, si sta allenando bene. Per Kante invece è ancora troppo presto ma sta facendo progressi”.

Su Joao Felix: “Siamo molto contenti di lui, le sue qualità sono evidenti e il fatto che sappia ricoprire diversi ruoli è un aspetto ottimo”.

Foto: Sito Chelsea