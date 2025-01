Potter esalta Paquetà: “È fantastico da quando sono arrivato. È fondamentale per noi”

Esordio con vittoria per Graham Potter sulla panchina del West Ham. Dopo il successo, il tecnico ha esaltato così Lucas Paquetà: “È il tipo di giocatore che ha bisogno di sentire quanto è importante. È importante per noi e come si comporta è davvero fondamentale per la squadra. È stato fantastico da quando sono arrivato qui e ha davvero lavorato per il gruppo. Ha anche ottenuto la sua ricompensa con i gol. Non credo che si debba limitarlo a una sola posizione, per via della sua qualità”.

Foto: Instagram West Ham