Potter: “E’ normale che si sono più pressioni quando si spendono tanti soldi. A Dortmund giocheremo in un ambiente caldissimo”

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Siamo all’apice assoluto, sarà un grande test contro un club fantastico davanti ad 80.000 tifosi. Un’occasione meravigliosa, non vediamo l’ora di scendere in campo, sono davvero emozionato e comprendiamo l’importanza del match”.

Su Terzic: “Voglio rendergli le cose difficili nelle prossime due partite, poi gli auguro ogni bene. Le mie prime impressioni su di lui sono state incredibilmente positive. Ragazzo davvero umile, molto intelligente, di mentalità aperta, creativo. Tutto quello che vuoi da un allenatore, ha questi attributi. Ha accumulato esperienza, basta vedere la qualità del lavoro svolto di recente. Organizza bene la squadra, attaccano bene, difendono bene. Sono contento per lui”.

Sente la pressione su di voi? “Ci sono più pressioni e aspettative quando si spendono soldi. Due più due fa quattro. Dobbiamo vincere. Per fortuna, il calcio non funziona esattamente così. Hai bisogno di più delle risorse per vincere. Questa è la sfida. Questo è ciò che i soldi non ti comprano, devi fare il tuo lavoro. La mia esperienza è che devi allineare bene le tue risorse, capire le opportunità e i punti di forza che hai e come competere. Il Brighton può vincere costantemente la Premier League quattro volte su cinque? No. Probabilmente no. Il 95% dei campionati è determinato dalle finanze. Allo stesso tempo, vuoi essere nel 5%. Come in guerra… A volte non bastano i grossi calibri e le munizioni, ma altre volte aiuta”.

Foto: sito Chelsea