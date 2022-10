Potter: “Con il Milan vogliamo il risultato. Abbiamo tante aspettative. Koulibaly? Mi ha impressionato”

Il Chelsea è chiamato già al dentro o fuori nella sfida di Champions contro il Milan. I blues sono infatti ultimi nel girone e hanno assolutamente l’obbligo di vincere per rimettersi in corsa nel discorso qualificazione. A parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia è il tecnico dei londinesi Graham Potter: “Giochiamo con una squadra diversa dal Salisburgo. Ogni gara è diversa da quella prima. Abbiamo tante aspettative, sarà una sfida interessante per noi e vogliamo il risultato. Dovremo provare a fare punti, è importante vincere in casa. Koulibaly? Sono rimasto impressionato. Tutti dicono che vorrebbero giocare sempre, ma la sua risposta in allenamento è più che positiva. In Premier League le cose sono un po’ diverse, è un giocatore incredibile e presto giocherà sicuramente”.

Foto: sito Chelsea