Postecoglu: “Udogie ci mancherà. Non andrà ad Euro 2024”

L’allenatore del Tottenham Ange Postecoglu, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato dell’infortunio che ha costretto Destiny Udogie ad essere operato, per via di una lesione al tendine del quadricipite, annunciato che il calciatore italiano non potrà prendere parte ai prossimi Europei. Queste le sue parole:

“È una delusione per Destiny e per noi, è stato un giocatore importante per la nostra stagione. È stato uno sfortunato incidente in allenamento. Ha subito l’operazione ed è andata bene, quindi spero che possa avere il tempo di fare il pre-campionato e di rimettersi in gioco. Ci mancherà. Se salterà l’Europeo? Sì, sì. Udogie salterà Euro 2024. Aveva giocato una stagione davvero promettente, ha imparato molto, stava progredendo. Ma questa è solo una parte del percorso di un calciatore. Dovrà affrontare questa cosa. Ogni calciatore a un certo punto ha una battuta d’arresto. Se c’è un lato positivo, è successo poco prima dell’off-season, dove non perderà una parte della stagione se tutto va bene ed è davvero vicino all’inizio della prossima stagione.”

Foto: Instagram Udogie