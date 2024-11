Postecoglu: “Son si è allenato. Dovrebbe rientrare con l’Aston Villa”

Alla vigilia della gara contro l’Aston Villa di Unai Emery, Ange Postecoglou allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Micky van de Ven ha subito uno stiramento al tendine. Non è troppo grave, ma probabilmente tornerà dopo la pausa per le nazionali. Era ovviamente deluso e stava aspettando con ansia la partita contro il Manchester City, quindi è un po’ emotivo, ma sicuramente non è un infortunio grave come l’ultimo, che lo ha tenuto fuori per un po'”.

Sugli altri assenti: “Riguardo ad altri problemi di infortunio: Gli altri erano Romero e Werner, ma al momento hanno ancora una possibilità di essere disponibili per il fine settimana. Son si è allenato oggi. Se supera l’allenamento di domani, dovrebbe stare bene”.

Foto: sito Tottenham