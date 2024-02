Postecoglu: “Son è molto deluso per la Coppa d’Asia. Gli ho parlato ed è ansioso di tornare”

Son Heung–Min torna a disposizione di Ange Postecoglou per la partita di domani contro il Brighton. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico degli Spurs ha dichiarato: “È molto deluso per l’eliminazione della Corea. Quando arrivi in semifinale ti senti vicino alla vittoria. Ha dato tutto per la sua nazionale, nessuno può mettere in dubbio il suo impegno. Gli ho parlato ed è ansioso di tornare, quindi non c’è da stupirsi che sia tornato ad allenarsi subito”.

Foto: Instagram tottenham