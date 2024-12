Postecoglu: “Siamo carenti in alcuni ruoli, dobbiamo fare acquisti a gennaio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, ha così parlato in vista del mercato di gennaio, sottolineando che gli Spurs saranno attivi sul mercato per sopperire alle mancanze: “Lo abbiamo pianificato. È giusto dire che siamo ancora un po’ carenti in un paio di ruoli e che dobbiamo rinforzarci, ma a gennaio è più difficile portare certi calciatori a trasferirsi. Per noi e per qualsiasi club l’ideale è acquistare giocatori che possano renderci più forti. Siamo in semifinale di Carabao Cup, in Europa League, in FA Cup, non è che i nostri impegni diminuiscano e quindi credo abbia senso. Dovremo aspettare e vedere, ma cercheremo di rinforzarci”.

Foto: Twitter Tottenham