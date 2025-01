Postecoglu: “Salah è tra i più forti al mondo. Ma se giocasse al Tottenham, non avrebbe lo stesso rendimento”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, ha così parlato della situazione critica degli Spurs: “Salah è uno dei più forti al mondo, ma se giocasse nel Tottenham oggi, non sono sicuro che renderebbe allo stesso modo. Di cosa ha bisogno un giocatore offensivo? Di una squadra in forma che crei occasioni, che abbia solidità. Tutte cose che ci mancano”.

Foto: Twitter Tottenham