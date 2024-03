Postecoglu: “Richarlison starà fuori due o tre settimane per un infortunio al ginocchio”

Brutte notizie per il Tottenham: si ferma Richarlison. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, ha annunciato che l’attaccante brasiliano sarà costretto a rimanere ai box per un po’ di tempo. “Nell’ultima partita Richarlison ha avuto un leggero infortunio al ginocchio e per questo motivo perderà circa due o tre settimane”. Richarlison ha collezionato 25 partite, condite da 11 gol e 3 assist.

fonte Instagram Tottenham