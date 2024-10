Postecoglu: “Richarlison sta lavorando sodo per tornare a giocare”

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il West Ham, soffermandosi anche sul recupero di Richarlison: “Abbiamo preso tempo con lui e ci siamo concentrati sul costruire la sua base di fitness. Ha lavorato duramente, ha perso peso ed è più snello ora. Abbiamo cercato di trattarlo come una sorta di pre-stagione individuale, non solo per farlo recuperare dall’infortunio e migliorare la sua forma fisica, ma anche per evitare di ripetere il ciclo di tornare in campo e poi infortunarsi di nuovo. Sta bene, lavora sodo e gli è mancato giocare. È una persona contagiosa, è bello averlo di nuovo nel gruppo.”

Foto: Instagram Richarlison