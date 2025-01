Postecoglu: “Nessuno sta lavorando contro di me. Non mi sento isolato e vulnerabile”

Alla vigilia del match contro l’Elfsborg, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou ha così parlato: “Il mio messaggio? Sarebbe per tutti i tifosi del Tottenham, perché io rappresento tutti i tifosi degli Spurs, non solo quelli arrabbiati a cui si riferisce. Stiamo lavorando duramente per cambiare la situazione. Sappiamo qual è la situazione e, nonostante ciò, le possibilità e le opportunità nella seconda parte della stagione sono nelle nostre mani per capitalizzare su di esse e rendere questa una stagione di successo”.

Poi ha proseguito: “Tutti stanno facendo il massimo. Non credo che nessuno stia lavorando contro di me. Non credo che qualcuno voglia che fallisca. In una situazione come questa, è difficile essere un allenatore perché puoi sentirti molto isolato, molto vulnerabile. Io non mi sento così. Il gruppo di giocatori e le persone con cui lavoro stanno facendo il massimo per guidarci attraverso questo momento. Dal mio punto di vista, il mio focus è fermamente su quello che posso controllare e quello che posso controllare è preparare la squadra per una partita molto importante questa sera”.

Foto: Twitter Tottenham