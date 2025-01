Postecoglu: “L’anno scorso ho preso una squadra ottava e siamo arrivati quinti. Ma la gente se lo dimentica”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou ha commentato il 2024 degli Spurs: “So che al momento la gente non lo riconosce come un qualcosa di positivo, ma l’anno scorso siamo arrivati ​​quinti. L’anno prima eravamo arrivati ​​ottavi e la gente continua a dimenticarsene. Non ho preso una squadra che è arrivata terza o quinta. Anche se la parte finale dell’anno scorso è stata dura per noi, ho pensato che fosse comunque una stagione molto positiva, in base a ciò che abbiamo dovuto fare in termini di turnover dei giocatori, perché abbiamo perso alcuni giocatori importanti. Mi è piaciuto il 2024, è stata una grande sfida per noi e sì, non è finita bene, ma è così per ogni anno: tutti noi abbiamo delle sfide al suo interno. Immagino che per il 2025 si tratti di rendere quest’anno migliore dell’ultimo, ma questo dovrebbe essere l’obiettivo di ogni anno”.

Foto: Instagram Tottenham