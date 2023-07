Postecoglu: “Kane resta? Non sono tranquillo”

L’allenatore del Tottenham, l’australiano Ange Postecoglu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza per la tournée degli Spurs. Il tecnico si è espresso sull’eventuale partenza di Harry Kane, corteggiato da vari club, in particolare dal Bayern: “Non sono tranquillo. Kane è una parte molto importante di questo club, non solo della squadra. È una figura enorme. È una questione prioritaria, dobbiamo occuparcene subito. Sarebbe meglio per tutte le persone coinvolte se non dovessimo pensarci per troppo tempo. Non è un bene per nessuno, né per Harry, né per il club. Nessun ultimatum, ma è nell’interesse di tutti che si trovi una soluzione”.

Foto: Instagram Kane