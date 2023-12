Postecoglu: “Domani rientra Romero. Sarr? Presto per vederlo in campo”

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, ha parlato in vista della gara di Premier contro il West Ham, in uno dei derby londinesi.

Queste le sue parole: “Pape Sarr è tornato ad allenarsi ma domani probabilmente è troppo presto per rivederlo in campo. Richarlison sta ancora cercando di tornare in forma, ma si è ripreso dall’infortunio. Maddison? Sta migliorando. Il rientro di Romero? È l’unico difensore centrale che abbiamo in questo momento, quindi è bello riaverlo. È un giocatore fantastico, un leader del gruppo. Abbiamo perso lui e Maddison, quindi gran parte del peso è ricaduto sulle spalle di Son, quindi dal punto di vista della leadership è bello riaverlo. Non gli ho detto niente, fa parte della sua identità di giocatore, ci mette fisicità. Sta a lui mantenere la disciplina che so che ha. Sono davvero felice di riaverlo”.

Foto: twitter Tottenham