Postecoglou sulla squalifica di Bentancur: “Compagno e persona eccezionale, il club lo sosterrà”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports, tornando a parlare delle 7 giornate di squalifica inflitte a Rodrigo Bentancur. Qui di seguito le sue dichiarazioni:

“È deludente perché quest’anno è stato fantastico per noi, è uno di quelli che è salito di livello, ma abbiamo capito che lo stessero per sanzionare e tutti hanno accettato. Supporto pienamente la decisione del club di appellarsi alla severità della squalifica, ma in definitiva non sappiamo per quante partite sarà out. Lavoreremo con lui in questo periodo e faremo in modo che abbia il nostro supporto nei modi giusti, così che quando sarà di nuovo disponibile potrà giocare e sarà pronto per farlo. Non gli ho parlato da quanto è andato in Nazionale e non è ancora tornato. Come ho detto, ha capito di aver commesso un errore, è pronto ad accettare qualsiasi tipo di sanzione gli venga comminata e noi come club lo sosterremo. L’unica cosa che è innegabile per me, perché lo conosco, è che è una persona eccezionale. È un compagno di squadra incredibile. È una persona di carattere eccellente che ha commesso un errore. Penso che quando ciò accade il nostro ruolo sia quello di supportarlo in qualsiasi modo possibile”.

Foto: Instagram Bentancur