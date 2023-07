Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ha così parlato del futuro di Harry Kane: “Non ho avuto assicurazioni e non me ne aspetto perché in questo genere di cose non si possono mai avere certezze. Quel che so è che Harry fa parte di questa squadra, non vede l’ora di tornare qui e allenarsi”.

Foto: Twitter Tottenham