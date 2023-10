Postecoglou: “Non sono venuto qui per perdere, devo costruire qualcosa che soddisfi le ambizioni di questo club”

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Non sono venuto qui per perdere. Questo club ha tutte le basi per avere successo. Le aspettative dovrebbero esserci. Qui ci si dispera per la mancanza di trofei perché sentono di meritarselo. Questa è l’aspettativa, questa è la realtà, e io non devo né aumentare né cercare di smorzare le aspettative. Devo cercare di costruire qualcosa che soddisfi le ambizioni che questo club ha in questo particolare momento. Le percezioni delle persone non mi preoccupano troppo. Questo è un grande club e secondo me dovrebbe essere nella posizione di lottare per conquistare trofei ogni stagione”.

Foto: Instagram tottenham