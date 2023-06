POSTECOGLOU, LA NUOVA GUIDA DEGLI SPURS

Il Tottenham ha scelto il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione, chiamato a risollevare gli Spurs dopo la sciagurata gestione Conte della stagione appena conclusa. Si tratta del tecnico australiano Ange Postecoglou. Chiarissime le sue origini greche, reduce da due stagioni super con il Celtic Glasgow, dove ha vinto due campionati di fila, due coppe di lega e una coppa di Scozia. La scorsa stagione in particolare, ha messo a segno il “Treble”, vincendo tutte e tre le competizioni nazionali, ottava volta nella storia del Celtic Glasgow. Il Tottenham ha scelto lui per la rinascita, dopo l’ottavo posto della stagione appena conclusa.

Classe 1965, Postecoglou nasce ad Atene, ma all’età di 5 anni, la famiglia emigra in Australia, nel 1970. Ange cresce a Melbourne, dove si avvicina al calcio da bambino. All’età di nove anni entra nel settore giovanile del South Melbourne, di cui diverrà anni dopo una bandiera, disputando 193 partite in prima squadra dal 1984 al 1993, vincendo due campionati e una coppa Nazionale australiana. Nel 1985 ottiene la cittadinanza australiana e viene anche convocato per la Nazionale maggiore con cui conta 4 presenze.

Sveste le scarpette e inizia ad allenare nel 1996, sempre nel suo South Melbourne, panchina che manterrà fino al 2000 e vincerà ben 4 campionati di fila. Dal 2000 al 2007 guida le nazionali giovanili australiane, lanciando doiversi talenti che poi nel 2006 faranno parte dell’Australia di Hiddink, (ricorderete il rigore su Grosso trasformato da Totti al 90′ , negli ottavi di finale, con gli azzurri in 10 uomini). Lancia elementi interessanti, facendo una buona figura al Mondiale Under 20 del 2003. Dal marzo al dicembre 2008 è alla guida del Panachaïkī, nella terza divisione greca. Per la maggior parte della seconda stagione mantiene la squadra al terzo posto, ma contrasti con la dirigenza portano all’esonero.

Torna in Australia dove segue un triennio (2009-2012) al Brisbane Roar, che Postecoglou conduce alla vittoria del primo titolo nel 2010-2011 della storia. Dall’aprile 2012 è alla guida del Melbourne Victory, con cui firma un contratto triennale. Ottiene l’ottavo posto nel 2011-2012, il terzo nel 2012-2013 (con eliminazione nella fase finale contro il C.C. Mariners) e lascia la squadra dopo tre giornate della stagione 2013-2014 per assumere la guida della nazionale dell’Australia.

Firma un contratto quinquennale con la Nazionale dei canguri, vince all’esordio contro il Costa Rica grazie ad un gol di Tim Cahill. Partecipa al campionato del mondo del 2014 in Brasile dove esce alla fase a gironi, ma trionfa in Coppa d’Asia 2015. Ottiene poi la qualificazione al campionato del mondo 2018 in Russia. Nonostante i risultati positivi, a sorpresa, il 22 novembre 2017, a pochi mesi dal Mondiale, rassegna le proprie dimissioni da commissario tecnico nelle mani della federazione australiana

A dicembre viene assunto dai Yokohama Marinos, in Giappone, fa il suo esordio nella finale di Coppa dell’Imperatore, prima partita da allenatore dei Marinos, il 1º gennaio 2018, dove perde contro il Cerezo Osaka per 2-1. Malgrado le difficoltà iniziali (zona retrocessione della classifica), la compagine di Yokohama riesce a ottenere il 12º posto. Resta a Yokohama fino al 2021, vincendo nel 2019 il campionato nipponico, riportando al successo i Marinos dopo diversi anni.

Il 10 giugno 2021 arriva una chiamata impoertante dall’Europa, e diventa il nuovo tecnico del Celtic Glasgow, anche qui, se vogliamo, scelta un po’ a sorpresa. Come annunciato in precedenza, con il club di Glasgow alla prima stagione vince il campionato e la coppa di lega; la stagione seguente, con la vittoria di campionato, coppa nazionale e coppa di lega, ottiene il treble.

Ora arriva la grande chance con il Tottenham, di cui sarà allenatore dal 1° luglio. Postecoglou è un allenatore che ha utilizzato diversi moduli in carriera, adattandosi alle caratteristiche dei calciatori in rosa e agli avversari. Con l’Australia ad esempio utilizzava un prudente 4-5-1, passando poi a un modulio che lo ha comtraddistinto poi in futuro, il 4-3-3, che è stata la sua certezza con il Celtic, nelle due stagioni in Scozia, modulo che era stato una costante anche in Giapppne, ai Marinos. Insomma, il nuovo Tottenham potrebbe ripartire da questa idea tattica, che risalterebbe le qualità di esterni offensivi che si metterebbero a disposizione di Kane.

Infine, Postecoglou ha una forte personalità, è propenso al dialogo, sa lavorare molto sulla testa dei calciatori e questo è un fattore da non sottovalutare, visto che il Tottenham dovrà ripartire e dare risposte soprattutto dal punto di vista mentale per la prossima stagione.

