Postecoglou: “Kane? Nessuno mi ha parlato da Monaco di Baviera”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, questa mattina ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari argomenti affrontati, ovviamente, c’è stato quello relativo a Harry Kane, sempre nel mirino del Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: “Fino a che sarà qui sarà coinvolto in ciò che faremo. Nessuno mi ha parlato dalla Baviera, se alcuni club vogliono parlare di nostri giocatori è un problema loro. Ho parlato con Harry, è stata una chiacchierata piacevole. La finestra di calciomercato è aperta ancora per un mese, tutto può accadere”.

Foto: Instagram Kane